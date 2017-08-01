Прокуратура Донецкой области завершила досудебное расследование в отношении командира батальона боевиков "Спарта".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области в Facebook.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено специальное досудебное расследование относительно одного из главарей террористической организации ДНР. Бывшего подельника "Моторолы", а ныне - командира разведывательного батальона "Спарта" террористической организации ДНР будут судить заочно", - говорится в сообщении. Как отмечается, злоумышленник в апреле 2014 года добровольно вступил в состав боевиков ДНР, а после создания в августе батальона "Спарта", которое возглавлял гражданин РФ Арсений Павлов (позывной "Моторола"), мужчина вступил в его состав.

Злоумышленник сначала занимал в указанном подразделении должность заместителя командира батальона, а в октябре 2016 года, после гибели "Моторолы", он возглавил вышеупомянутое подразделение боевиков, в состав которого входит около 300 человек. "31 июля обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации) направлен на рассмотрение в суд. Из-за того, что злоумышленник продолжает находиться на временно неподконтрольной украинской власти территории, его будут судить заочно. Максимальная мера наказания по указанной статье - до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.