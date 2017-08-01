Под «Свечой Памяти» в Киеве построят музей

В Департаменте градостроительства и архитектуры был представлен эскизный проект строительства Мемориального комплекса памяти жертв голодомора в Украине на улице Лаврской, 3 (Печерский район) в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Сооружение Мемориального комплекса предполагалось в две очереди. В 2008-м реализована только первая очередь – мемориальная. А музейной нет до сих пор. Сегодня мы проводим консультативное рассмотрение корректировки эскизного проекта», - заявил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

Он отметил, что сооружение музея должно максимально вписываться в ландшафт киевских гор, поскольку будет проектироваться на территории, отнесенной к буферной зоне объекта ЮНЕСКО. Минкультуры проинформировало Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО о запланированных градостроительных преобразованиях, ожидается ответ.

Музей построят в соответствии со всеми современными канонами. Планируется, что он будет находиться в подземной части памятного знака «Свеча Памяти», куда посетители смогут попасть по лестнице. Здание будет состоять из двух частей: музея Голодомора и выставочного центра, где будут проходить выставки экспозиций.

В результате обсуждения члены архитектурно-градостроительного совета единогласно поддержали представленный эскизный проект строительства мемориала. Проект был рассмотрен и рекомендован для дальнейшей разработки с соответствующими рекомендациями.