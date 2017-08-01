Путин «простил» крымчанам долги перед украинскими банками

Президент России Владимир Путин подписал закон о погашении долгов жителей аннексированного Крыма перед украинскими банками.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, закон наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) с уведомлением об отказе от взаимодействия с лицом, имеющим право требовать погашения задолженности. При этом расширяются возможности Фонда по реструктуризации задолженности заемщика.

«Заемщик также вправе обратиться с просьбой о реструктуризации долга. Набсовет ФЗВ может принять решение вплоть до списания долга, если для этого есть основания», – говорится в сообщении.

«Глава» оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов отметил, что закон позволит обнулять кредиты до 5 млн рублей (2,15 млн грн), взятые в украинских банках юридическими и физическими лицами.

Таким образом, все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней.