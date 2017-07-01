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СБУ ищет IP-адрес администраторов сайта интернет-маркетологов Watcher

Сегодня, 16:55 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ интересуется сайтом для интернет-маркетологов Watcher. Что интересно - СБУ просит провайдера предоставить данные о способе оплаты за хостинг, данные о том, с какого адреса осуществляется администрирование и предоставить копии документов. Об этом сообщает Watcher.

«2 года назад благодаря «гениальности» некоторых сотрудников в СБУ и в нарушение украинского законодательства были изъяты сервера одного из крупнейших доменных и хостинг провайдеров Украины - компании Nic.Ua. Благодаря такой гениальной «багатоходовочке» наш сайт Watcher.com.ua больше, чем 3 недели, был недоступен. Мы существенно пострадали. Как репутационно, так и чисто с технической точки зрения - за 2 года нам так и не удалось восстановить свои позиции в поисковой выдаче.

Тогда, 2 года назад, никто в СБУ не извинился, не понес никакого наказания за совершенные действия.

Сегодня наш провайдер принес еще одну прекрасную новость. На этот раз Днепропетровское УСБУ решило поинтересоваться о нашем ресурсе.

Интересует их многое, в т.ч. даже способы оплаты за хостинг. Это, наверное, именно та информация, которая может подорвать безопасность нашего государства» - пишет издание Watcher.

Стоит отметить, что Watcher - издание об интернет-бизнесе в Украине и маркетинг в социальных медиа, которое читают тысячи украинских специалистов в сфере интернет-бизнеса.

Интерес СБУ может быть вызван критическими материалами, в которых указывается на незаконные действия силовиков при немотивированных обысках в украинских IT-компаниях.


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