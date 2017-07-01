В оккупированной Горловке мужчина бросил гранату из окна многоэтажки

Боевую гранату бросил из окна многоэтажного дома пьяный 30-летний мужчина в оккупированной Горловке. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Отмечается, что между нетрезвым мужчиной и его женой произошел конфликт, в ходе которого мужчина решил припугнуть семью и привел в боевое состояние гранату, которую нашел в 2015 году и хранил на лестничной площадке.

"Поскольку мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, то не смог вставить чеку обратно. Понимая опасность ситуации, фигурант выглянул из окна на лестничной площадке, увидел, что внизу возле дома никого нет, после чего выбросил гранату", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас мужчина арестован на трое суток, а по "законам", действующим на оккупированной территории Донецкой области, ему грозит лишение свободы до 4 лет