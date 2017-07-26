Министерство образования и науки намерено до 12 часов 1 августа обнародовать перечень абитуриентов, которые получат рекомендации на бюджетные места по результатам адресного размещения госзаказа.

Об этом заявил во время брифинга в МОН директор департамента высшего образования Олег Шаров,- передает пресс-служба ведомства.

Алгоритм адресного размещения госзаказа предполагает, что рекомендацию для зачисления на бюджетные места получают выпускники, имеющие лучшие конкурсные баллы. При этом рекомендация о зачислении предоставляется по указанной самим абитуриентом приоритетности, по которой он может получить место госзаказа. Место направляется в то учебное заведение, которое выбрал абитуриент. Все его заявления с меньшим приоритетностями не рассматриваются, давая возможность следующим по рейтинговым спискам абитуриентам также получить рекомендации.

"Если после распределения бюджетных мест у поступающих возникнут вопросы относительно его справедливости, они могут обратиться, прежде всего, в приемные комиссии или же в ГП "Инфоресурс" и МОН. Будут известны проходные баллы абсолютно по каждому конкурсному предложению, и мы сможем верифицировать право поступающего на то или иное предложение", – отметил Олег Шаров.

Рейтинговые списки будут обнародованы на сайте Вступительной кампании 2017 года и на сайтах вузов. Кроме того, информация о рекомендации к зачислению будет размещена в электронных кабинетах абитуриентов.

Абитуриенты, которым будут предоставлены рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа до 12 часов 5 августа. Их зачисление на эти места проводится не позднее 12 часов 7 августа.

До 18 августа будет проходить перевод на вакантные места государственного и регионального заказа лиц, которые зачислены на обучение за средства физических или юридических лиц.