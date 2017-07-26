Контрактовая и Сагайдачного будут пешеходными с 5 августа

С 5 августа Контрактовая площадь и улица Сагайдачного станут пешеходными.

Соответствующий указ подписан в КГГА.

В соответствии с изменениями, вводится одностороннее движение: по улице Братской от Андреевской до Ильинской, по Покровской от дома №8 на Контрактовой до Андреевской, по Илльинской - от Братской до Контрактовой, а на также на Контрактовой площади.

Департамент транспортной инфраструктуры несет ответственность за изменения в работе городских маршрутов