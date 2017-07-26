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В больнице Днепра умер один из 8 раненых на полигоне под Днепром

Сегодня, 11:12 citynews.net.ua | Напечатать

В больнице Днепра умер один из восьми раненых 20 июля на полигоне в пгт Черкасское военнослужащий Юрий Тищенко.

Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook.

"30 июля в больнице имени Мечникова ушел на небо наш земляк Юрий Тищенко, 1989 года рождения, который получил крайне тяжелое ранение 20 июля на полигоне в пгт Черкасское... Какая причина привела к такой трагедии? Ждем выводы комиссии", - написала она.

Как сообщалось, 20 июля на 239-м военном полигоне в Днепропетровской области в результате взрыва инженерного боеприпаса пострадали 8 военнослужащих.

Военная прокуратура Южного региона Украины открыла по этому факту уголовное производство.

Установлено, что во время учебных стрельб из танка Т-64Б около 08:00 в результате намотки детонирующего шнура от переносной установки разминирования на каток танка сработал взрыватель, в результате чего были ранены восемь военнослужащих, находившихся неподалеку.


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