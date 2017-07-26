Украинец провел 17 лет в рабстве в Азербайджане

Житель Днепропетровщины, отправившись на заработки в Азербайджан, попал в рабство на 17 лет.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Начиная с 1991 года, мужчина 1952 года рождения регулярно приезжал в эту страну для сезонного трудоустройства. Ориентировочно в 1999 году он попал к работодателю, который используя физическое насилие, заставил его к рабскому труду. 17 лет мужчина провел в рабстве», - отметил он.

По словам Аброськина, за это время этого беднягу несколько раз «перепродавали» для использования в качестве работника в домашнем хозяйстве. «Только в апреле 2016 года на животноводческой ферме в Баку он был освобожден в ходе полицейской спецоперации. Нашли в крайне тяжелом состоянии. Долгое время он не мог ни говорить, ни адекватно воспринимать действительность. Прошел длительный курс реабилитации и теперь чувствует себя удовлетворительно», - рассказал замглавы Нацполиции.

Он также добавил, что в связи с отсутствием сведений о месте нахождения этого гражданина и невозможностью установления его места нахождения, через 13 лет после его исчезновения, в 2012 году решением украинского суда он был признан без вести пропавшим и снят с учета по месту регистрации. Родных у пострадавшего не нашли.

«В марте 2017 года паспорт гражданина нашей страны для этого человека был восстановлен и сейчас совместно с посольством Украины в Азербайджане занимаемся его возвращением на Родину», - подчеркнул Аброськин.

Чиновник отметил, что в то же время продолжается рассмотрение дела, где он является пострадавшим лицом в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Государственный обвинитель выступил с требованием наказать преступников путем лишения свободы на сроки от 9 до 10 лет.