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Дочь экс-президента Узбекистана Г.Каримову арестовали за хищение 2 млрд долларов

Сегодня, 11:37 citynews.net.ua | Напечатать

Дочь экс-президента Узбекистана Г.Каримову арестовали за хищение 2 млрд долларовВ Узбекистане арестовали дочь бывшего президента страны Гульнарой Каримовой. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.

В прокуратуре сообщается, что продолжается расследование уголовного дела в отношении Г.Каримовои. Она обвиняется по шести статьям, в частности в завладении чужим имуществом на сумму 1 трлн 256,7 млрд сум, сокрытие иностранной валюты на сумму 1 млрд 942,8 млн долл. США и 29,1 млн евро, а также в нарушении таможенного законодательства, правил торговли и оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным образом.

"По этим фактам Каримовой Г. предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Узбекистана и в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма нанесенного ущерба Г.Каримовою составляет 1 трлн 270 млрд 200 млн сум, 1 млрд 651,8 млн долл. США, 26,1 млн евро.

В частности, деньги и имущество преступной группы содержатся в Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, России и Латвии. Прокуратура Узбекистана обратилась к властям этих стран с запросом об аресте активов.

В прокуратуре также напомнили, что в августе 2015 года Г.Каримовой выбрали наказание в виде 5 лет лишения свободы по другому делу.


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