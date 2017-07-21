В Одессе чиновник нанес государству ущерб на 2 миллиона гривень

Следователями Приморского отдела полиции в Одессе с обвинительным актом в суд передано уголовное производство в отношении руководителя одного из государственных предприятий города, который, злоупотребляя служебным положением, действовал умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, на протяжении нескольких лет злоумышленник, используя служебное положение, вопреки интересам службы, предоставлял, с нарушением законодательства Украины, государственное недвижимое имущество в аренду другому лицу, при этом сознательно нарушая целый ряд нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере деятельности. Вследствие неправомерных действий был нанесен ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму более 2 миллионов гривень.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.