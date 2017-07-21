В Киеве эвакуируют людей из гостиницы Украина - сообщили о бомбе в здании

В Киеве эвакуируют людей из гостиницы Украина из-за сообщения о минировании. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, на линию 102 поступило сообщение от анонимного абонента о минировании гостиницы "Украина", расположенной на улице Институтской, 4.

На месте событий работают кинологи, взрывотехники, спасатели и врачи.

Из здания эвакуировали около 800 человек. В настоящее время продолжается тщательная проверка всех помещений и прилегающей территории.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.