» » В Хмельницкой области сошел с рельсов пассажирский поезд - 6 человек травмированы

В Хмельницкой области сошел с рельсов пассажирский поезд - 6 человек травмированы

Сегодня, 11:22 citynews.net.ua | Напечатать

В Хмельницкой области сошел с рельсов пассажирский поезд - 6 человек травмированыСегодня утром на станции Негин результате столкновения с маневровым локомотивом произошел сход локомотива и первого вагона пассажирского поезда 139 Киев - Каменец-Подольский. Жертв нет. Об этом на своей странице в Facebook написал Председатель ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун.

"Сегодня утром на станции Негин результате столкновения с маневровым локомотивом произошел сход локомотива и первых двух вагонов пассажирского поезда 139 Киев - Каменец-Подильський. Врачами скорой помощи госпитализированы 3 ребенка и 3 взрослых", - сообщил он.

В.Балчун отметил, что уже организован вывоз пассажиров автобусами в Каменец-Подольский.

"На место происшествия для выяснения обстоятельств происшествия и организации необходимой помощи выехала комиссия в составе представителей центрального аппарата и регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", - добавил он.

Предварительно установлено, что в поезде № 139 сообщением "Киев — Каменец-Подольский", ехало большое количество детей на экскурсию в г.Каменец-Подольского, количество пострадавших 6 человек, из них 3 детей, в одного человека телесные повреждения в виде перелома ноги, у других ушибы частей тела.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:35

В Попасной провели парад детских колясок и велосипедов «Майбутня Україна»

Вчера, 21:55

Луганская «Заря» впервые завоевала бронзу чемпионата Украины по футболу

Вчера, 20:48

Украина испытала новейшую отечественную ракету

Вчера, 17:39

В Луганской области могут обесточить отдельные блокпосты

Вчера, 17:14

На Луганщине задержали вандалов-"металлистов"

Вчера, 16:52

МинАТО разработало законопроект о статусе политзаключенных в Крыму и на Донбассе

Вчера, 16:18

Боевики ОРЛО втрое снизят пропуск автомобилей через границу с РФ

Вчера, 15:46

В «ЛНР» сообщили о гибели бывшего главы батальона «Хулиган»

Вчера, 14:59

ЛЭО заявило об отключении Попаснянского водоканала от электроснабжения

Вчера, 14:37

Штаб блокады объявил о начале следующего этапа через две недели

Вчера, 14:29

Бойцы Нацгвардии провели учебные стрельбы на Луганщине

Вчера, 13:34

Оккупационное командование боевиков хочет сформировать танковую бригаду в ОРДЛО

Новости Украины:

Сегодня, 11:22

В Хмельницкой области сошел с рельсов пассажирский поезд - 6 человек травмированы

Вчера, 18:00

МВФ назвал условия для поступления пятого транша Украине

Вчера, 17:43

6 июня Рада будет выбирать нового омбудсмена

Вчера, 17:04

В оккупированном Енакиево зреет бунт

Вчера, 16:41

В Краматорске пройдет региональный детский фестиваль "ROBOСХИД"

Вчера, 16:04

Сын президента Порошенко: мы делаем все, чтобы война быстрее закончилась

Вчера, 15:40

Порошенко подписал указ об обеспечении права украинцев на безвизовые поездки в ЕС

Вчера, 14:58

Госкино запретило российский сериал за разжигание вражды

Вчера, 14:37

Штаб блокады объявил о начале следующего этапа через две недели

Вчера, 13:31

В Харькове задержали координируемых спецслужбами РФ рэкетиров

Вчера, 12:49

Порошенко планирует в ближайшее время посетить с визитом Грузию

Вчера, 12:08

В Окружном админсуде Киева проходят обыски

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 