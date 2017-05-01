В Хмельницкой области сошел с рельсов пассажирский поезд - 6 человек травмированы

Сегодня утром на станции Негин результате столкновения с маневровым локомотивом произошел сход локомотива и первого вагона пассажирского поезда 139 Киев - Каменец-Подольский. Жертв нет. Об этом на своей странице в Facebook написал Председатель ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун.

"Сегодня утром на станции Негин результате столкновения с маневровым локомотивом произошел сход локомотива и первых двух вагонов пассажирского поезда 139 Киев - Каменец-Подильський. Врачами скорой помощи госпитализированы 3 ребенка и 3 взрослых", - сообщил он.

В.Балчун отметил, что уже организован вывоз пассажиров автобусами в Каменец-Подольский.

"На место происшествия для выяснения обстоятельств происшествия и организации необходимой помощи выехала комиссия в составе представителей центрального аппарата и регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", - добавил он.

Предварительно установлено, что в поезде № 139 сообщением "Киев — Каменец-Подольский", ехало большое количество детей на экскурсию в г.Каменец-Подольского, количество пострадавших 6 человек, из них 3 детей, в одного человека телесные повреждения в виде перелома ноги, у других ушибы частей тела.