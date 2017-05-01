МВФ назвал условия для поступления пятого транша Украине

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине и ожидает поддержки Верховной Радой пенсионной, земельной, приватизационной и антикоррупционной реформ для предоставления Украине 5-го транша в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

Об этом сообщает пресс-служба миссии, информирует 112 Украина.

В частности отмечается, что в период с 16 по 26 мая миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом провела плодотворные дискуссии с представителями украинской власти по вопросам пенсионной и земельной реформ, оживления приватизации и обеспечения конкретных результатов антикоррупционных усилий, и необходимости технической доработки соответствующих законопроектов и их парламентской поддержки.

«В то время как был достигнут существенный прогресс в общем понимании определяющих компонентов этих мероприятий, дальнейшая техническая работа необходима в некоторых сферах с тем, чтобы текст соответствующих законопроектов отражал это понимание и в целом соответствовал цели реформы. Обеспечение парламентской поддержки этих законопроектов будет необходимым шагом на пути завершения четвертого пересмотра (программы расширенного финансирования EFF. – Ред.)», – отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что представители миссии совместно с другими международными партнерами будут в ближайшие неделе тесно сотрудничать с украинской властью для того, чтобы обеспечить прогресс в реализации соответствующих реформ.