6 июня Рада будет выбирать нового омбудсмена

6 июня Рада будет выбирать нового омбудсменаСегодня, 17:43
На следующем заседании, 6 июня, депутаты Верховной Рады будут голосовать за уполномоченного парламента по правам человека.
Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает Радио Свобода.
"Этот день будет в значительной степени посвящен этому событию, поскольку оно будет предусматривать определенную этапность: полное рассмотрение, потом голосование. Согласно действующему законодательству, голосование будет бюллетенями, тайное. Поэтому это потребует времени", - сказал спикер.
Он отметил, что 6 июня - последний день, когда Рада должна рассмотреть вопрос о назначении омбудсмена.
Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов в первом туре, в отношении двух кандидатур, набравших наибольшее количество голосов, состоится еще одно голосование.