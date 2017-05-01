В оккупированном Енакиево зреет бунт

Обострение социально-политической обстановки, связанное с остановкой работы предприятия "Енакиевский металлургический завод", наблюдается в оккупированном Енакиево.

Об этом сообщил народный депутат, координатор движения "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбуке.

По его информации, руководство "ЕМЗ" не выплатило работникам выходное пособие, а также не отчислило пенсионный взнос в Пенсионный фонд Украины.

"Уволенные работники обращаются в центры занятости, которые находятся на подконтрольной Украине территории, для постановки на учет, получения пособия по безработице и дальнейшего трудоустройства по специальности. В то же время, в связи с тем, что "ЕМЗ" не уплатил необходимые взносы в ПФУ, центры занятости не могут начислять средства в соответствии с процентом от заработной платы за последний год, в результате чего работники предприятия будут получать лишь минимальную помощь в размере 1200 гривен", - написал Тымчук.

При этом он утверждает, что "среди представителей указанной категории граждан растет недовольство деятельностью «ДНР» и фиксируются призывы к проведению акций протеста в защиту своих прав".

С 1 марта на оккупированной части Донецкой области на 43 предприятиях украинской юрисдикции боевики ввели "внешнее управление". В список "отжатых" предприятий вошел и Енакиевский металлургический завод, принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову.

Оккупационные "власти" отдельных районов Донецкой области (ОРДО) в апреле заявили о запуске доменной печи на "отжатом" Енакиевском металлургическом заводе. В то же время жители оккупированного города назвали это "показухой", не имеющей отношения к реальному возобновлению производства.