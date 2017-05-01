Региональный детский фестиваль "ROBOСХИД" пройдет в Краматорске 4 июня, - сообщают организаторы.

"Краматорская IT-компания QuartSoft Ukraine приглашает вас на Региональный детский фестиваль "ROBOСХИД", который пройдет 4 июня 2017 гола в Центре внешкольной работы (г. Краматорск, ул. Парковая - 12а). Начало в 10:00", - говорится в сообщении.

На фестивале команды школьников из разных городов Донецкой области продемонстрируют гостям мероприятия свои достижения в робототехнике.

В рамках фестиваля пройдут соревнования команд-участников по робофутболу, кегельрингу, слалому, робосумо. Запланирована презентация проектов команд-участников по решению насущных проблем общества посредством роботов.

Также пройдут мастер-классы по конструированию и программированию роботов, а также выставка роботов Донбасской государственной машиностроительной академии и Харьковской технической студии "Изобретатель".

Целью проведения Регионального детского фестиваля "ROBOСХИД" является распространение технологий робототехники на региональном уровне, приобщение школьников к процессам конструирования и программирования, а также подготовка детей к участию в фестивале "ROBOfirst - более чем работы" в 2018 году.