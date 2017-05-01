Сын президента Порошенко: мы делаем все, чтобы война быстрее закончилась

Нарекания о невыполнении президентом Украины Петром Порошенко обещания о скором окончании конфликта на Донбассе являются несправедливыми. Такое мнение телеканалу «112-Украина» высказал народный депутат и сын главы государства Алексей Порошенко.

«Если бы это была какая-то односторонняя позиция, война, которую развязала Украина и от нее зависело бы, завершать ее или нет, то нарекания там, наверное, были бы справедливы. То, что касается нынешней ситуации, мы понимаем, что это агрессия со стороны России, это по факту вторая армия в мире», – заявил Алексей Порошенко.

Также он высказал уверенность в необходимости поиска дипломатических методов разрешения ситуации. Также нардеп подчеркнул, что обещание о быстром окончании конфликта давалось Петром Порошенко до его эскалации военных действий.

«Потому что тогда, три года назад, на момент президентских выборов мы еще не имели сбитого «Боинга» российским «Буком», не было обстрелов с российской территории российскими «Градами» украинской армии. Это произошло чуть позже, когда уже стало очевидным, что Россия не уступит и будет применять свои военные формирования для того, чтобы защищать. Здесь, скорее, вопрос к Путину, когда закончится война», – считает он.

Сын президента выразил мнение о том, что Петр Порошенко прилагает максимум усилий для завершения конфликта на Донбассе.

«Но мы со своей стороны, президент со своей стороны, делаем все для того, чтобы она закончилась как можно быстрее и с как можно меньшими потерями со стороны украинского населения и ВСУ», – заявил нардеп.