Порошенко подписал указ об обеспечении права украинцев на безвизовые поездки в ЕС

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский Союз, сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Так сложился мой график, что именно здесь, в Одессе, должен подписать Указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые путешествия в Европейский Союз», - сообщил он во время торжеств по случаю открытия в Одессе Стамбульского парка.

«Тяжелым трудом, завоевав безв, мы должны сделать максимально комфортным его реализацию для граждан. Речь идет о существенном улучшении государством тех услуг, которые сопровождают украинцев по всему европейскому маршруту - от родного города до точки назначения в страны Евросоюза. На каком бы участке этого пути не оказался гражданин Украины, ему должно быть легко и комфортно пользоваться всеми преимуществами безвизова. А все сервисы должны быть максимально качественными», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что позавчера в Луцке провел совещание с участием дипломатов, пограничников, таможенников, транспортников, глав местных администраций. «Мы проанализировали, образно говоря, все узкие места на нашем безвизовом пути в Европу. И по результатам этого совещания я подпишу сейчас указ, где четко отмечено кто, что еще должен сделать для того, чтобы никто не имел никаких препятствий на этом пути. Я поздравляю вас с этим», - сказал Президент.

Глава государства отметил, что с получением безвиза украинцам не нужно будет больше унизительно стоять в очередях в консульские учреждения или визовые центры; не нужно будет платить визовые сборы и услуги посредников; не надо будет тратить время и деньги на бюрократическую работу по сбору никому ненужных бумаг. «Достаточно биометрического украинского паспорта», - подчеркнул он.

Президент также добавил, что председатель Одесской облгосадминистрации проинформировал, что спрос одесситов на биометрические паспорта резко вырос, потому что появилось доверие и потребность убедиться на собственном опыте, что такое Европа, в чем ее преимущество.

«Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы были лоукосты, дешевые авиаперелеты, которые будут измеряться несколькими десятками евро. Дешевые транспортные сообщения, дешевые туры. И украинцы смогут почувствовать те достижения, которые мы получили за последние три года», – подытожил он.