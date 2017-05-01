» » Порошенко подписал указ об обеспечении права украинцев на безвизовые поездки в ЕС

Порошенко подписал указ об обеспечении права украинцев на безвизовые поездки в ЕС

Сегодня, 15:40 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский Союз, сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Так сложился мой график, что именно здесь, в Одессе, должен подписать Указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые путешествия в Европейский Союз», - сообщил он во время торжеств по случаю открытия в Одессе Стамбульского парка.

«Тяжелым трудом, завоевав безв, мы должны сделать максимально комфортным его реализацию для граждан. Речь идет о существенном улучшении государством тех услуг, которые сопровождают украинцев по всему европейскому маршруту - от родного города до точки назначения в страны Евросоюза. На каком бы участке этого пути не оказался гражданин Украины, ему должно быть легко и комфортно пользоваться всеми преимуществами безвизова. А все сервисы должны быть максимально качественными», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что позавчера в Луцке провел совещание с участием дипломатов, пограничников, таможенников, транспортников, глав местных администраций. «Мы проанализировали, образно говоря, все узкие места на нашем безвизовом пути в Европу. И по результатам этого совещания я подпишу сейчас указ, где четко отмечено кто, что еще должен сделать для того, чтобы никто не имел никаких препятствий на этом пути. Я поздравляю вас с этим», - сказал Президент.

Глава государства отметил, что с получением безвиза украинцам не нужно будет больше унизительно стоять в очередях в консульские учреждения или визовые центры; не нужно будет платить визовые сборы и услуги посредников; не надо будет тратить время и деньги на бюрократическую работу по сбору никому ненужных бумаг. «Достаточно биометрического украинского паспорта», - подчеркнул он.

Президент также добавил, что председатель Одесской облгосадминистрации проинформировал, что спрос одесситов на биометрические паспорта резко вырос, потому что появилось доверие и потребность убедиться на собственном опыте, что такое Европа, в чем ее преимущество.

«Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы были лоукосты, дешевые авиаперелеты, которые будут измеряться несколькими десятками евро. Дешевые транспортные сообщения, дешевые туры. И украинцы смогут почувствовать те достижения, которые мы получили за последние три года», – подытожил он.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:39

В Луганской области могут обесточить отдельные блокпосты

Сегодня, 17:14

На Луганщине задержали вандалов-"металлистов"

Сегодня, 16:52

МинАТО разработало законопроект о статусе политзаключенных в Крыму и на Донбассе

Сегодня, 16:18

Боевики ОРЛО втрое снизят пропуск автомобилей через границу с РФ

Сегодня, 15:46

В «ЛНР» сообщили о гибели бывшего главы батальона «Хулиган»

Сегодня, 14:59

ЛЭО заявило об отключении Попаснянского водоканала от электроснабжения

Сегодня, 14:37

Штаб блокады объявил о начале следующего этапа через две недели

Сегодня, 14:29

Бойцы Нацгвардии провели учебные стрельбы на Луганщине

Сегодня, 13:34

Оккупационное командование боевиков хочет сформировать танковую бригаду в ОРДЛО

Сегодня, 12:47

Бывшие чиновники Миндоходов внесли почти 350 млн гривен залога

Сегодня, 12:11

В Луганской области пиротехники изъяли 78 боеприпасов

Сегодня, 11:06

Последствия обстрела Красногоровки из Градов (фото)

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

МВФ назвал условия для поступления пятого транша Украине

Сегодня, 17:43

6 июня Рада будет выбирать нового омбудсмена

Сегодня, 17:04

В оккупированном Енакиево зреет бунт

Сегодня, 16:41

В Краматорске пройдет региональный детский фестиваль "ROBOСХИД"

Сегодня, 16:04

Сын президента Порошенко: мы делаем все, чтобы война быстрее закончилась

Сегодня, 15:40

Порошенко подписал указ об обеспечении права украинцев на безвизовые поездки в ЕС

Сегодня, 14:58

Госкино запретило российский сериал за разжигание вражды

Сегодня, 14:37

Штаб блокады объявил о начале следующего этапа через две недели

Сегодня, 13:31

В Харькове задержали координируемых спецслужбами РФ рэкетиров

Сегодня, 12:49

Порошенко планирует в ближайшее время посетить с визитом Грузию

Сегодня, 12:08

В Окружном админсуде Киева проходят обыски

Сегодня, 11:44

Миссия МВФ завершила работу в Украине

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 