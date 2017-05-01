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Парубий подписал законы о запрете георгиевской ленты и о языковых квотах на ТВ

Сегодня, 11:39 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель парламента Андрей Парубий подписал законы о запрете ношения георгиевской ленты и введении квоты 75% украинского языка на общегосударственных телеканалах в Украине.

«Вчера мы сняли все препятствия для подписания очень важных законов. Несмотря на истерику тех, кому Украина костью в горле и на попытки заблокировать закон про украинский язык на украинском телевидении, этот парламент продемонстрировал, что мы украинский парламент.  Как я вчера обещал, я безотлагательно подписываю закон. Закон подписан», - сказал Парубий в ходе утреннего заседания ВР, сообщает 112 Украина.

Кроме того, спикер парламента подписал закон о введении штрафов за ношение георгиевской ленты.

«Также сейчас подписываю закон о запрете так называемой георгиевской ленты – символа ненависти и вражды, потому что эти ленточки носят люди, которые начали войну против Украины, кто ежедневно стреляет в наших воинов, кто убивает мирных людей и те, кто ненавидит Украину. И этот закон - один из важнейших законов на этой неделе. И я тоже имею право его подписать и делаю это в присутствии народных депутатов. Закон подписан», - отметил Парубий.


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