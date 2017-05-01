Одесский филиал АМПУ возглавил Игорь Ткачук

23 мая Министр инфраструктуры Владимир Омелян своим приказом назначил Игоря Ткачука начальником Одесского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

Как сообщает издание Морские бизнес-новости Украины, новый руководитель вступил в должность сегодня, 25 мая.

При этом, как пишет одесское издание «Думская », личность Ткачука и его профессиональные качества имеют неоднозначную оценку среди коллектива одесского предприятия - сегодня сразу четверо заместителей нового руководителя написали заявления об уходе со своих должностей. А ряд СМИ выдавали в эфир сюжеты о коррупционной составляющей в работе этого руководителя.

С момента его прихода в Одесский порт в качестве врио, доходы предприятия упали почти в четыре раза, что говорит о теневых схемах хозяйствования.