В Хмельницкой области СБУ задержала на взятке чиновника горсовета

В Хмельницкой области СБУ задержала на взятке чиновника горсоветаСегодня, 16:42
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке чиновника одной из территориальных общин Хмельницкой области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что начальник отдела земельных отношений исполнительного комитета городского совета требовал $2 тыс от местного предпринимателя. За эту сумму чиновник обещал решить вопрос о выделении коммерсанту в аренду земельного участка в центре города.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в городе после получения первой части взятки в размере 6 тыс грн.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.