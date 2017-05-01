В Хмельницкой области СБУ задержала на взятке чиновника горсовета

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке чиновника одной из территориальных общин Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что начальник отдела земельных отношений исполнительного комитета городского совета требовал $2 тыс от местного предпринимателя. За эту сумму чиновник обещал решить вопрос о выделении коммерсанту в аренду земельного участка в центре города.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в городе после получения первой части взятки в размере 6 тыс грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.