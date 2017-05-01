Следующий бой Усика состоится в Одессе в августе

Чемпион мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик впервые проведет защиту титула у себя на родине.

Об этом сообщает сайт "Чемпион".

Местом проведения поединка выбран стадион футбольного клуба "Черноморец".

Ожидается, что Усик выйдет на ринг 12 августа. По данным источника, сейчас активно продолжаются поиски соперника.

Отметим, что после реконструкции стадион "Черноморец" вмещает 34 тыс. зрителей. Кроме того, при необходимости, на арене могут быть установлены дополнительные места.