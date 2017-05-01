В Славянске чиновница отказалась почтить память украинских военных

В Славянске, 24 мая, во время аппаратного совещания глава комитета микрорайона Химик Инна Тарасенко отказалась почтить минутой молчания память военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших в бою под Волновахой 22 мая 2014 года. Об этом сообщает местное издание 6262.

«Как только все присутствующие поднялись, руководитель комитета микрорайона Химик Инна Тарасенко публично изъявила желание выйти и тем самым проигнорировала минуту молчания. Несмотря на попытки других руководителей комитета микрорайонов остановить ее, раздраженная женщина выбежала из зала», – отмечает издание.

По информации СМИ, подобные инциденты уже случались с Тарасенко и ранее. Во время совещания 28 февраля все присутствующие поднялись для того, чтобы почтить память погибшего воина АТО Романа Напрягло. Тогда чиновница продолжила сидеть на своем месте. После этого общественные активисты создали петицию с требованием принять меры и дать оценку действиям женщины.

Напомним, 22 мая 2014 года во время боев под Волновахой погибли 18 украинских военнослужащих из 51-й механизированной бригады, еще 32 получили ранения. После этого боя бригаду вывели из зоны проведения АТО.