Полиция расследует махинации на 96 млн гривен при строительстве

Полиция расследует дело о разворовывании выделенных на замену газопровода "Шебелинка-Славянск" 96 млн гривен филиалом "УМГ Харьковтрансгаз" ПАО "Укртрансгаз", генеральным подрядчиком которого является ООО "Трубремонт".

Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда города Харькова от 16 мая, передают "Наши гроши".

Так, сообщается, что в конце 2015 года филиал "УМГ Харьковтрансгаз" ПАО "Укртрансгаз" заказал ООО "Трубремонт" реконструкцию газопровода за 95,85 млн гривен.

"По данным следствия, в 2015-2016 годах должностные лица "Трубремонта" и субподрядчика ОАО "Укргазстрой", выполняя реконструкцию газопровода, завладели бюджетными средствами. Они приобрели товары по завышенным ценам по цепи поставки между аффилированными предприятиями", - говорится в сообщении.

Указано, что суд удовлетворил ходатайство следователей СУ ГУ Национальной полиции в Харьковской области, которые расследуют уголовное производство, и предоставил им доступ к документации конкурсных торгов по строительству газопровода.