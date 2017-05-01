Суд отказал адвокатам Януковича в апелляции по конфискации 1,5 млрд долларов

Апелляционный суд Донецкой области отказался открывать производство по поданной адвокатами экс-президента Виктора Януковича апелляции о конфискации 1,5 млрд долларов. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры на своей странице в Facebook. "Апелляционным судом Донецкой области отказано в открытии производства о конфискации около 1,5 млрд долларов США по материалам апелляционной жалобы адвокатов, которые являются представителями предприятий-нерезидентов преступной организации В. Януковича", - отмечают в сообщении. Также сообщается, что Генпрокуратура пока не получила указанного решения суда. Более подробная информация будет предоставлена после получения и изучения решения суда.