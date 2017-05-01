Луценко обвинил «Оппоблок» в организации «титушек» в Днепре

К организации «титушек» в Днепре во время провокаций 9 мая причастен «Оппозиционный блок». Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, отчитываясь перед парламентом в среду.

«Мы уже точно знаем, кто организовывал и инструктировал этих «титушек». Господин руководитель «Оппозиционного блока», у меня плохие новости: они все организовывались, инструктировались и финансировались в вашем штабе на Днепропетровщине. Лично господином Вилкулом и господином Колесником», – заявил генпрокурор.

«На данный момент у нас есть видео, как они все вместе заходят в офис. Слава БПП, потому что их офис находится рядом и у них есть видеокамера. У нас есть данные, санкционированных судом материалов прослушивания, которые свидетельствуют о том же, – отметил генпрокурор, сообщает «Украинская правда».

Луценко обратился к оппозиционерам пока «не официально - через представление», а с предложением «помочь, чтобы депутаты «Оппозиционного блока» дали правдивые показания».

«По крайней мере, извинились за то, что «титушки» не выветрились из ваших голов», – отметил генпрокурор.

Напомним, 9 мая в Днепре произошла потасовка у памятника Вечной Славы. Конфликт вспыхнул во время прохождения колонны, организованной партией «Оппозиционный блок», после того как демобилизованные бойцы АТО потребовали от организаторов шествия отказаться от использования партийной и коммунистической символики.