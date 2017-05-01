Посетителей Рады просят одеваться строго и опрятно

Посетителей Рады просят одеваться строго и опрятноСегодня, 13:57
Пресс-служба аппарата Верховной Рады просит посетителей парламента придерживаться определенного дресс-кода.
Об этом идет речь в объявлениях, размещенных при входе в ВР, сообщает Укринформ.
«Уважаемые друзья! Во время посещения Верховной Рады просим вас придерживаться всемирных норм офисно-делового дресс-кода», - говорится в сообщении.
В объявлении указано, что стандартами офисно-делового стиля являются строгость, опрятность, сдержанность, элегантность, ухоженность.
Посетителей просят воздержаться от вечерней, спортивной, маскарадной, слишком откровенной, пляжной одежды и обуви.