Посетителей Рады просят одеваться строго и опрятно

Пресс-служба аппарата Верховной Рады просит посетителей парламента придерживаться определенного дресс-кода.

Об этом идет речь в объявлениях, размещенных при входе в ВР, сообщает Укринформ.

«Уважаемые друзья! Во время посещения Верховной Рады просим вас придерживаться всемирных норм офисно-делового дресс-кода», - говорится в сообщении.

В объявлении указано, что стандартами офисно-делового стиля являются строгость, опрятность, сдержанность, элегантность, ухоженность.

Посетителей просят воздержаться от вечерней, спортивной, маскарадной, слишком откровенной, пляжной одежды и обуви.