В Кировоградской области произошла перестрелка: трое раненых

В одном из сел Кировоградского района 23 мая около 16:00 на территории сельхозпредприятия во время спора произошла перестрелка, в результате которой ранения дробью получили трое граждан.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Пострадавших каретой скорой госпитализировали в больницу. На месте происшествия полицейские обнаружили шестерых жителей соседней области, одетых в камуфляжную форму, которые имели при себе охотничьи помповые ружья, а также спецсредство травматического действия, говорится в сообщении.

Оружие и спецсредство было изъято и направлено для проведения экспертиз, а его владельцы задержаны.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За эти действия законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.