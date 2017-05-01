В Раде почтили минутой молчания погибших в 2014 году бойцов под Волновахой

Депутаты Верховной Рады почтили минутой молчания погибших в бою под Волновахой и под Карловкой 22-23 мая 2014 года. С таким предложением с трибуны выступил представитель "Народного фронта" Юрий Береза, - сообщает "112 Украина".

"Сегодня у нас идет 4-ый год войны. И, к сожалению, в этом зале у нас есть еще повод к дискуссиям и мы позволяем дискутировать 5-й колонне, которая призвала войска оккупанта на нашу территорию, которая сделала все для того, чтобы у нас был отторгнут Крым, которые сделали все для того, чтобы украинцы гибли каждый день. Хочу напомнить 2 события трехлетней давности. 22-23 мая прошлого года мы понесли самые крупные потери, бой под Волновахой, когда 51-я была расстреляна так называемым "Бесом" и 23-е, когда батальон "Донбасс" был расстрелян под Карловкой. Я хочу, чтобы мы сейчас все встали и минутой молчания помянули тех героев, которые первыми отдали жизнь за Украину", - сказал Ю.Береза.

В результате боя под Волновахой погибли 18 человек, еще 32 были ранены. Боевики вели обстрел из стрелкового оружия, гранатометов, пулеметов и ПЗРК. Сообщалось о 5 погибших бойцов батальона "Донбасс" под Карловкой.