В Москве умер внук Сталина

Театральный режиссер, народный артист России и внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский скончался вечером во вторник в больнице после тяжелой болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Александр Бурдонский скончался на 76-м году жизни. Прощание с ним состоится в театре, время гражданской панихиды похорон будут известны позже», — сказал представитель театра.

Александр Бурдонский — советский и российский режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии. Народный артист Российской Федерации (1996). Старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина.