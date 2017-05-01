Оккупанты в Крыму планируют провести учения спецназа ФСБ

Спецназ ФСБ России проведет учения по "предотвращению терактов и действий диверсантов" в Крыму и на море.

Об этом сообщает прокремлевское агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В учениях, которые будут проходить с 24 по 29 мая на оккупированном полуострове, планируют задействовать порядка двух тысяч российских военнослужащих и "современные образцы техники".

Как заявили оккупанты, цель учений - проверить "состояние боевой готовности подразделений Центра специального назначения ФСБ России к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп условного противника".