В Донецкой области проведут учения по обороне блокпостов

Полицейские и военные проведут совместные учения по обороне блокпостов в Донецкой области, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Идею таких мероприятий предложил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин во время встречи с командиром группировки Национальной Гвардии Украины "М" Александром Голяковым и руководством воинской части №3057, которая состоялась сегодня в областном главке полиции.

"Учения пройдут в рамках взаимодействия полиции и НГУ, чтобы отработать совместный алгоритм действий при защите стратегически важных объектов и обеспечить безопасность граждан в регионе, где четвертый год ведутся боевые действия", - говорится в сообщении.

Аброськин отметил, что в последнее время в связи с усилением проверок наблюдаются очереди на блокпостах, что приводит к негативному отношению граждан к мерам безопасности.

Поэтому он подчеркнул важность эффективного сотрудничества полиции и НГУ, чтобы не только выявлять и пресекать правонарушения на блокпостах, но и максимально быстро и безопасно проводить проверки.

Заместитель главы Нацполиции Украины сделал акцент на необходимости совместного алгоритма в действиях сотрудников полиции и НГУ и также подчеркнул, что работа должна быть организована таким образом, чтобы на стоп-контроле не создавались очереди. "При этом проверка отдельного человека не должна занимать более минуты. А в приоритете - уважительное отношение к людям. Генерал призвал сотрудников отдельно обращать внимание на пожилых людей, беременных женщин, людей, пересекающих блокпост с маленькими детьми, чтобы не создавать им лишних неудобств", - говорится в сообщении.

В связи с этим он дал указание руководителю полиции Мариуполя Николаю Побойному увеличить количество сотрудников, осуществляющих проверку в час пик, в утреннее и вечернее время, когда люди едут и возвращают с работы, а также в праздничные дни.

Так, только на прошлой неделе через внутренние блокпосты Донецкой области прошли более 45 000 человек и более 17 тысяч единиц транспорта. Генерал отметил, что из-за того, что поток людей и транспорта увеличился, полицейские и военнослужащие должны пройти соответствующие совместные учения, чтобы минимизировать неудобства, которые доставляет проверка такого количества людей.