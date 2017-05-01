Переселенцев приглашают бесплатно в театры Киева

Переселенцев приглашают бесплатно в театры КиеваСегодня, 14:40
Переселенцам бесплатно предлагают билеты на спектакли в театрах Киева.
Об этом сообщает общественная организация "Крымская диаспора" в Фейсбуке.
Киевский театр оперы и балета для детей (ул. Межигорская, 2):
24 мая 14:00 - "Красная шапочка"
25 мая 14:00 - "Бармалей и Айболит"
26 мая 19:00 - "Шопениана. Шахерезада"
27 мая 12:00 - "Приключения Гекельбери Финна"
28 мая 12:00 - "Дюймовочка"
Киевский театр "Сузір'я" (Ярославов Вал, 14Б):
24 мая 19:00 - "Оскар Богу"
24 мая 19:30 - "О Ромео и Джульетте... Только звали их Маргарита и Абульфаз"
Возможность посещения театра предусмотрена после предварительного звонка по телефону +380(50) 686 43 00 с 14:00 до 18:00.