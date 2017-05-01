Переселенцев приглашают бесплатно в театры Киева

Переселенцам бесплатно предлагают билеты на спектакли в театрах Киева.

Об этом сообщает общественная организация "Крымская диаспора" в Фейсбуке.

Киевский театр оперы и балета для детей (ул. Межигорская, 2):

24 мая 14:00 - "Красная шапочка"

25 мая 14:00 - "Бармалей и Айболит"

26 мая 19:00 - "Шопениана. Шахерезада"

27 мая 12:00 - "Приключения Гекельбери Финна"

28 мая 12:00 - "Дюймовочка"

Киевский театр "Сузір'я" (Ярославов Вал, 14Б):

24 мая 19:00 - "Оскар Богу"

24 мая 19:30 - "О Ромео и Джульетте... Только звали их Маргарита и Абульфаз"

Возможность посещения театра предусмотрена после предварительного звонка по телефону +380(50) 686 43 00 с 14:00 до 18:00.