В Киеве тысячи домов останутся без горячей воды

Из-за проведения гидравлических испытаний с 23 мая в Киеве горячее водоснабжение временно прекратится для части потребителей Голосеевского, Печерского, Соломенского, Дарницкого и Шевченковского районов столицы.

Как сообщили в пресс-службе «Киевэнерго» с 23 мая по 6 июня испытания теплосетей проводятся от станции теплоснабжения №1 и ТЭЦ-5. На этот период горячее водоснабжение временно прекращено для:

- 467 жилых домов, 7 лечебных учреждений, 19 детских садов, 20 школ и 220 ведомств в Голосеевском районе;

- 145 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 3 детских садов, 3 школы и 87 ведомств в Печерском районе;

- 126 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 3 школ и 90 ведомств в Шевченковском районе;

- 265 жилых домов, 15 лечебных учреждений, 18 детских садов, 7 школ и 172 ведомств в Соломенском районе;

- 227 жилых домов, 1 лечебное учреждение, 10 детских садов, 6 школ и 118 ведомств в Дарницком районе.