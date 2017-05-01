"Укрэксимбанк" подал иск о взыскании с владельца "Укртелекома" 2,8 млрд грн долга

"Укрэксимбанк" направил в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с компании "ЕСУ", которая владеет "Укртелекомом", 2,83 млрд грн. Об этом говорится в материалах суда, обнародованных в Едином реестре судебных решений, - сообщает "zn.ua".

Хозяйственный суд Киева возбудил производство по иску "Укрэксимбанка" 5 мая. Рассмотрение дела назначено на 30 мая 2017 года.

Издание напоминает, что "Укрэксимбанк" купил облигации "ЕСУ" номиналом 2,24 млрд грн в апреле 2013 года. В марте текущего года "ЕСУ" должна была погасить облигации, однако этого не сделала. Размещение облигаций в 2011 году помогло "ЕСУ" купить 92,8% акций "Укртелекома".

Как сообщалось ранее, Фонд государственного имущества Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск к ООО "ЕСУ" и ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" о расторжении договора купли-продажи ОАО "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн.

Сообщалось, что Печерский райсуд Киева 13 апреля удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте акций "Укртелекома" и "ТриМоба". Хозяйственный суд Киева обязал компанию "ЕСУ" (ESU), которая является основным акционером крупнейшего украинского оператора фиксированной связи "Укртелеком" и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, вернуть "Укрэксимбанку" 810,6 млн грн задолженности по облигациям. В конкурсе по приватизации "Укртелекома" в 2011 году участвовала всего одна организация (инвестиционный фонд EPIC), которая купила компанию за 10,5 млрд грн. Через год "Укртелеком" был перепродан компании СКМ Рината Ахметова.