Украинский стрелок победил на этапе Кубка мира в Мюнхене

Украинец Павел Коростылев победил в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на этапе Кубка мира по спортивной стрельбе, который проходит в Мюнхене с 17 по 24 мая. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Итоговая сумма очков Коростылева составила 240,9 балла. Второе место занял Томоюка Мацуда из Японии с 238,7 балла, третье - Джонго Джина из Южной Кореи с 218,4 балла. Еще один украинец Олег Омельчук занял 7-е место, выбив итоговую сумму в 136,2 балла.

Эта победа стала первой для сборной Украины на турнире.