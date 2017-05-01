Украинский журналист Роман Сущенко, который незаконно удерживается в России, обратится к новому президенту Франции Эммануэлю Макрону за помощью в освобождении. Об этом в Twitter сообщил адвокат Марк Фейгин.

«В канун визита Путина в Париж Роман Сущенко обратится к Макрону с просьбой о помощи в его освобождении», - написал он.

Фейгин отметил, что как адвокат Сущенко, ждет от визита Путина в Париж гуманитарного шага с его стороны, выражающегося в возвращении домой его подзащитного.

Он также сообщил, что супруга Сущенко также обратилась за помощью в освобождении мужа к жене французского президента Бриджит Макрон.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.