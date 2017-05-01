На "национализированном" боевиками "ДНР" химическом концерне "Стирол" в оккупированной Горловке работает лишь цех по производству пластиковой посуды - при восьмичасовом рабочем дне предприятие производит по 150 тыс. пластиковых стаканчиков.

Об этом пишет издание "Публичные люди" со ссылкой на сюжет местного телеканала.

"Самая главная задача - сохранение трудового коллектива. Все направлено на то, чтобы мы сейчас нашли внешними подрядами всей «ДНР» работу, за которую люди могут получать деньги. Дальше мы будем сырье все-таки получать. Похоже, это будет август-конец года. Ну и к концу лета мы планируем запустить половину южной площадки - органическое производство", - рассказал директор департамента по социальным вопросам предприятия Юрий Закаблук.

По его словам, для этой работы планируется нанять до 1300 человек. Пока же на "Стироле" большая часть оборудования законсервирована.

Напомним, ранее главари "ДНР" неоднократно обещали запустить предприятие, но после остановки в 2014 году завод так и не заработал. В частности, новый "директор" Артем Сердюков заверял, что предприятие заработает до конца лета 2017 года. В то же время "министр промышленности ДНР" Алексей Грановский констатировал, что на полную производственную мощность запустить "Стирол" не удастся.