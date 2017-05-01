Рада завтра рассмотрит законопроект о квотах украинского языка на телевидении

Рада завтра рассмотрит законопроект о квотах украинского языка на телевиденииВчера, 13:43
Верховная Рада на этой неделе рассмотрит проект закона о введении квот использования украинского языка на телевидении.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, открывая заседание Согласительного совета в понедельник, - сообщает пресс-служба Рады.
Отмечается, что во вторник - первыми вопросами к рассмотрению будут стоять проекты законов, представленные Комитетом по вопросам свободы слова и информации.