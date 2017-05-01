Полиция задержала ночного «дознавателя ДНР» и боевика-псевдопатриота

За один день полицейские задержали двух участников НВФ - безработного из Дружковки, который в 2014 году допрашивал пленных в подвале, и жителя Бахмута, который участвовал в блокировании военных складов и захвате здания Артемовской межрайонной прокуратуры, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Бахмутчанин, который, по информации, причастен к поставкам нелегального оружия, в целях конспирации стал публично проявлять проукраинские взгляды и использовать национальную символику, но это не спасло его от ответственности.

В результате следственно-оперативных мероприятий правоохранители Дружковки разоблачили 26-летнего местного жителя, который 21 июня 2014 года вступил в незаконное вооруженное формирование, действовавшее на территории города. Он нес службу в «штабе ДНР», который располагался в захваченном здании Государственной службы охраны.

Задачей наемника было проводить допросы людей, которых незаконно задерживали боевики, в том числе нарушителей «комендантского часа». Попасть в подвал было просто - достаточно выйти на улицы родного города поздно вечером или забыть дома паспорт.

Стоит отметить, что допрашивающий еще во время службы в армии успел получить судимость - по ч.2 ст. 406 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, если оно совершено в отношении нескольких лиц или причинило легкие или средней тяжести телесные повреждения, а также имеющее характер издевательства или глумления над военнослужащим.

«Рабочая смена» пособника террористов продолжалась с 21.00 до 8.00. Сейчас полиция устанавливает людей, которые были пленниками боевиков и подвергались допросам со стороны своего земляка.

Карьера тюремщика оборвалась 5 июля, когда город был освобожден от террористов. Его непосредственный «руководитель», убегая в Донецк вместе со «стрелковцами», предложил мужчине присоединиться к ним, но тот остался в городе, где у него была квартира.

Сотрудники уголовного розыска областного главка полиции Донетчины совместно с местными правоохранителями продолжают также проводить контрдиверсионные мероприятия в Бахмутском районе, где недавно были задержаны члены преступной группировки, которые совершали тяжкие преступления и поставляли оружие из РФ.

В Бахмуте полицейские выявили 56-летнего экс-боевика. Человек, который является частным предпринимателем, занимается ремонтом мототехники, прятался под маской патриота, но доказательства, собранные оперативниками, свидетельствуют об обратном.

В 2014 году участник НВФ активно раздавал пророссийским каналам антиукраинские интервью. В период с мая по июль участвовал в блокировании складов с вооружением ВСУ, которые были расположены в с. Парасковеевка, и штурме здания прокуратуры в Артемовске (ныне Бахмуте). После захвата учреждения, которое террористы превратили в свой штаб, он в камуфляжной форме с автоматом осуществлял «боевое дежурство» по периметру территории.

Сейчас мужчина проверяется на причастность к другим преступлениям на территории Донецкой области в период оккупации. Есть информация, что боевик может быть причастен к перевозкам нелегального оружия для нужд «ДНР».