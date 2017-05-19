На Львовщине непогода обесточила 38 населенных пунктов

Во Львовской области в результате непогоды обесточены 38 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«21 мая в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, шквальные порывы ветра) в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач обесточены 38 населенных пунктов (из них 18 частично) во Львовской области», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.