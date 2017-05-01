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В ЕС признали блокирование российских сайтов вопросом нацбезопасности

Сегодня, 17:43 citynews.net.ua | Напечатать

Европейский Союз определил свою позицию по вопросу блокирования соцсетей и введения санкций против IT-компаний. Об этом сообщили в представительстве Европейского союза в Украине.

«Мы знаем о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины заблокировать ряд российских онлайн-сервисов, включая популярные социальные медиа-платформы в Украине, в рамках ограничительных мер, принятых Украиной», - заявил в комментарии ЕП Юргис Вильчинскас, руководитель отдела прессы и информации представительства ЕС, сообщает «Европейская правда».

Он также подчеркнул, что Евросоюз «слышал публичные заявления украинских властей, что решение было принято исходя из интересов национальной информационной безопасности и что за последние месяцы Украина стала объектом многочисленных кибератак и дезинформационных кампаний».

«Мы признаем, что защита национальной безопасности является прерогативой украинского правительства», - подчеркнул представитель ЕС.

В то же время он добавил, что этих аргументов недостаточно.

«Тем не менее, мы ожидаем, что власть должна гарантировать, что ограничительные меры, принятые по соображениям нацбезопасности, не имеют негативного влияния на фундаментальное право на свободу выражения мнения», - подчеркнул дипломат.

Юргис Вильчинскас добавил, что в ЕС до сих пор ждут подробные разъяснения от украинской власти, »в том числе относительно временного характера санкций».


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