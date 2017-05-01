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Министр обороны решил увеличить бюджет Сил специальных операций

Сегодня, 17:26 citynews.net.ua | Напечатать

Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение об увеличении финансирования Сил специальных операций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОУ.

"Пообщавшись с командующим ССО, я принял решение об увеличении финансового ресурса", - заявил Полторак.

По его словам, вернувшись из Литвы он примет определенные организационные и управленческие решения для улучшения инфраструктуры подразделения и приобретения определенных типов вооружения.


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