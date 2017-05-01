Министр обороны решил увеличить бюджет Сил специальных операций

Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение об увеличении финансирования Сил специальных операций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОУ.

"Пообщавшись с командующим ССО, я принял решение об увеличении финансового ресурса", - заявил Полторак.

По его словам, вернувшись из Литвы он примет определенные организационные и управленческие решения для улучшения инфраструктуры подразделения и приобретения определенных типов вооружения.