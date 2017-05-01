Украина возобновила пошлины на российские удобрения

Вчера, 18 мая, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о возобновлении антидемпинговых пошлин в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Отныне пошлина в размере 31,84% будет применяться ко всем производителям карбамида и КАСа (карбамидно-аммиачная селитра) происхождение из Российской Федерации. Решение вступает в силу на второй день после публикации сообщения в "Урядовом курьере", - отмечают в сообщении.

Сообщается, что РФ является основным поставщиком удобрений в Украину (80-90% от общего объема), импорт удобрений по демпинговым ценам ставит украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем.

Непредвиденное прекращение поставок российских удобрений в одностороннем порядке может стать еще одним инструментом агрессии РФ против Украины в торговой сфере. С целью обеспечения продовольственной безопасности существует настоятельная необходимость принятия мер по налаживанию поставок удобрений в Украину (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других). "18 мая правительство также утвердило проект закона, который определит нулевую ставку пошлины для ввоза на территории Украины минеральных удобрений азотной группы. Проект закона имеет целью стимулировать экспорт азотных удобрений на украинский рынок, обеспечить высокую конкуренцию и не допустить повышения цен на внутреннем рынке", - добавляют в сообщении.