Украина заняла 44-е место в Европе по количеству убийств

Украина заняла сорок четвертое место в Европе из 50 стран по количеству убийств на 100 тысяч населения.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

По данным Организации, в 2015 году в Украине зафиксировано соотношение убийств к 100 000 человек населения на уровне в 6%.

Самые низкие уровни убийств в Европе, по данным ВОЗ, зафиксированы в Люксембурге (0,4%), Словении (0,6%), Швейцарии (0,6%), Германии (0,7%), Нидерландах (0,7%), Норвегии (0,7%), Испании (0,8%), Чехии (0,9%), Франции (0,9%), Ирландии (0,9%). Наивысшие показатели убийств в Европе зафиксированы в Туркменистане (4,2%), Эстонии (4,4%), Молдове (5,5%), Беларуси (6,2%), Латвии (6,7% ), Литве (6,8%), Киргизии (7,7%), Казахстане (9,0%). Лидером на континенте по количеству убийств является Российская Федерация - 10,3%.