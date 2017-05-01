Украина рассматривает три направления поставки угля

Сейчас Украина рассматривает три направления поставок угля.

Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, пишет РБК-Украина.

"Есть три направления, откуда мы собираемся закупать вместе с компаниями (уголь - ред.)... первая позиция - это все тот Richard Bay и в основном это контрактуются две компании: ДТЭК и Технова. Вторая позиция, рассматривается возможность по поставкам казахского угля . Третья позиция - это США ", - заявил Насалик.

По его словам, украинская сторона получила подтверждение о визите рабочей группы по возможности обеспечения антрацитового угля из США, который запланирован на 23 мая.