В Винницкой области готовились провокации по заказу спецслужб РФ

В Винницкой области готовились провокации по заказу спецслужб РФСегодня, 10:46
В Винницкой области правоохранители предотвратили проведение акции протеста, которую по заказу российских спецслужб пыталась организовать местная пророссийская политсила.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Согласно сообщению, у подозреваемых провели обыски. По их результатам были изъяты конспиративные средства связи, пророссийская агитационная символика, разработанные схемы блокирования автодороги международного значения на подъезде к Виннице, а также наличные средства, на которые планировали организовать массовый митинг.
Сотрудники СБУ открыли уголовное производство по факту государственной измены (ст. 111 УК).