В Винницкой области готовились провокации по заказу спецслужб РФ

В Винницкой области правоохранители предотвратили проведение акции протеста, которую по заказу российских спецслужб пыталась организовать местная пророссийская политсила.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Согласно сообщению, у подозреваемых провели обыски. По их результатам были изъяты конспиративные средства связи, пророссийская агитационная символика, разработанные схемы блокирования автодороги международного значения на подъезде к Виннице, а также наличные средства, на которые планировали организовать массовый митинг.

Сотрудники СБУ открыли уголовное производство по факту государственной измены (ст. 111 УК).