СБУ готова содействовать в расследовании убийства журналиста Шеремета

Служба безопасности Украины готова к содействию в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

"Служба безопасности Украины готова предоставить любое содействие в расследовании убийства Павла Шеремета и открыта к диалогу с общественностью", - сказано в документе.

На данный момент расследование убийства Шеремета проводит Национальная полиция.

"Согласно ч. 5 ст. 36 Уголовно-процессуального кодекса менять подследственность имеет право генеральный прокурор, руководитель региональной прокуратуры, их первые заместители и заместители исключительно в случае неэффективного досудебного расследования", - отмечается в заявлении.

В СБУ подчеркнули, что процессуальное решение о поручении следователям органов безопасности осуществлять досудебное расследование убийства Шеремета не поступало. Отмечается, что подразделения СБУ действительно выполняли поручения следователей в рамках расследования убийства журналиста.