Мариупольские школы хотят перевести на украинский язык обучения

Все школы Мариуполя со временем станут украиноязычными. Об этом сообщила начальник управления образования Мариупольского горсовета Светлана Добровольская, передает 0629.

Пока внедрение украинского языка в качестве основного производится постепенно. В этом году две школы станут украиноязычными. Среди них - ОШ №10, где набрано 5 украинских первых классов по 30-35 человек.

По словам Добровольской, все это должно происходить постепенно. Родителей убеждают, что ребенок, который учится в классе на украинском языке, имеет больше возможностей реализовать себя в Украине. Родители это понимают, этим и объясняется большое стремление отдавать детей именно в классы с украинским языком обучения.